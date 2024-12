Clujean condamnat ieri pentru omor, a vrut sa-si omoare sotia cu cutitul, cuprins de remuscari a sunat la Urgente

Un clujean a fost condamnat ieri pentru tentativa de omor dupa ce a incercat sa-si ucida sotia cu care era casatorit de 25 de ani.Victima, sotia inculpatului, a declarat in instanta ca relatia lor de cuplu era tensionata din cauza faptului ca inculpatul consuma frecvent alcool, uneori in cantitati mari, devenind astfel agresiv fizic si verbal, in special din cauza geloziei. "Era atat de insistent si ma agresa verbal si fizic, pana ma facea sa afirm ca intr-adevar, as fi avut relatiile ... citește toată știrea