Clujean, condamnat la 6 ani de inchisoare pentru ca si-a inchis iubita in casa dupa o cearta

Un barbat din Cluj a fost fost condamnat la inchisoare pentru lipsire de libertate, dupa ce intr-o zi s-a certat cu concubina si a lasat-o inchisa in locuinta impreuna cu fiica acesteia de 2 ani, intre orele 14-22.Pentru ca este recidivist, barbatul are de executat o pedeapsa rezultanta de 6 ani 5 luni 10 zile de inchisoare. Potrivit celor retinute de Curtea de Apel Cluj, "in jurul amiezii, intre inculpatul X si persoana vatamata Y a izbucnit un conflict, inculpatul avand un acces de gelozie ... citeste toata stirea