Clujean condamnat la inchisoare cu executare dupa ce si-a lovit copilul vitreg cu cureaua

Un clujean din comuna Mica a fost condamnat in urma cu cateva zile la inchisoare in regim de detentie, dupa ce si-a lovit copilul vitreg cu cureaua.Decizia a fost luata de Judecatoria Dej in 29 octombrie. Barbatul a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie. Se remarca in acest caz celeritatea instantei, care a venit cu o solutie de condamnare la doar cateva luni de la trimiterea in judecata, caci rechizitoriul a fost inregistrat pe rolul instantei in 21 ... citește toată știrea