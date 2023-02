Clujean condamnat la inchisoare pentru santaj dupa ce ar fi amenintat mai multe persoane cu moartea deoarece nu i-ar fi platit un comision pentru ca le-a gasit munca in strainatate

Un clujean a fost condamnat la inchisoare pentru santaj dupa ce ar fi amenintat mai multe persoane cu moartea deoarece nu i-ar fi platit un comision pentru ca le-a gasit munca in strainatate.In august anul trecut acesta le-a propus mai multor persoane sa ii duca la munca in strainatate pentru o perioada de sase saptamani, urmand ca fiecare sa ii dea acestuia un comision de 200 de euro. Acestea au acceptat, iar in 19 august au plecat la munca in strainatate impreuna cu inculpatul si alte ... citeste toata stirea