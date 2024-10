Clujean de 19 ani arestat preventiv ieri dupa o sicana in trafic si perchezitii acasa, a scos pistolul pe strada si a tras in luneta masinii altui sofer, pe care a spart-o

Un clujean de 19 ani a fost arestat preventiv ieri dupa o sicana in trafic si perchezitii acasa, caci a scos pistolul pe strada si a tras in luneta masinii altui sofer, pe care a spart-o.Incidentul in trafic s-a intamplat in 27 septembrie, cand in jurul orei 20:15, in urma unor neintelegeri in trafic, tanarul ar fi utilizat un pistol de tip airsoft si ar fi tras un foc asupra unui autoturism, care se deplasa pe o strada din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca, distrugand luneta acestuia. In ... citește toată știrea