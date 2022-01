Un clujean de 20 de ani a fost dat disparut miercuri, 12 ianuarie, in jurul orei 15.30.Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata de faptul ca MOLNAR ISTVAN-EWALD, in varsta de 20 de ani, a plecat la data de 12 ianuarie 2022, in jurul orei 12.00, de la domiciliul sau din localitatea Floresti, iar pana in prezent nu a revenit si nu a putut fi contactat telefonic.SEMNALMENTE - ... citeste toata stirea