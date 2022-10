Clujean de 24 de ani retinut pentru furt calificat in forma continuata si santaj

Un tanar de 24 de ani din Cluj a fost retinut pentru furt calificat in forma continuata si santaj.Aceasta dupa ce ieri politistii au retinut, pentru 24 de ore, doi tineri de 16 si 24 de ani, cercetati pentru savarsirea de infractiuni contra patrimoniului. Tanarul de 24 de ani, din Turda, a fost retinut pentru 24 de ore pentru furt calificat in forma continuata si santaj. In fapt, in 20 ianuarie anul trecut, impreuna cu alti doi tineri, prin fortarea sistemului de inchidere, ar fi patruns in ... citeste toata stirea