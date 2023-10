Un barbat de 32 de ani din Cluj-Napoca a fost retinut de politisti in urma unui scandal produs sambata, 14 octombrie, la terenul de fotbal din Someseni, de la Baza Ardealul, in timpul unui meci dintre juniori Under 16 ai CFR si U Cluj.In timpul partidei un grup de suporteri ai U Cluj a patruns in tribuna in care se aflau rivalii, moment in care a pornit o altercatie violenta. S-au impartit pumni iar o persoana necunoscuta a folosit spray lacrimogen.Astfel, la data de 27 octombrie un barbat a ... citeste toata stirea