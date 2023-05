Un clujean in varsta de 77 ani, dependent de insulina, este cautat de politie si echipajele de salvatori inclusuiv de la CERT Rescue. Sunt vizate in special lacurile Clujului, unde ar fi mers la pescuit.Acesta a plecat marti, 2 mai, la pescuit si de atunci nu se mai stie nimic de el. Ultima data i-a fost vazuta masina in zona Mera.Salvatorii s-au impartit pe echipe pe ... citeste toata stirea