Clujean de ISPRAVA! Aflat in concediu, a salvat doua persoane de la moarte sigura dintr-o casa cuprinsa de foc - FOTO

Un pompier clujean aflat in concediu la Ocna Sugatag a demonstrat inca o data ca de uniforma de salvator nu se dezbraca niciodata si a salvat doua persoane dintr-o casa cuprinsa de flacari.Plutonierul adjutant sef Pavel Buzgau, pompier din 2006, acum sef garda de interventie si stingere la Detasamentul Dej, se afla cu familia in concediu la Ocna Sugatag."La finalul saptamanii trecute, Pavel se afla intr-un scurt concediu alaturi de familie in statiunea Ocna Sugatag. Dintr-o data, a auzit mai ... citeste toata stirea