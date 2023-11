Clujean depistat fara permis de conducere, la volanul unui autoturism care figura cu certificatul de inmatriculare retinut.S-a intamplat in 22 noiembrie in jurul orei 23.45, cand politistii Sectiei 2 Politie din Cluj-Napoca au oprit pentru verificari un autoturism condus pe bulevardul 21 Decembrie 1989, de un tanar de 25 de ani, din Dej. La vederea autospecialei, cel aflat la volan ar fi schimbat brusc banda de circulatie, insa a fost oprit si legitimat. In urma verificarilor efectuate a ... citeste toata stirea