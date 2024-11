Clujean dus in fata instantei cu propunere de arestare preventiva, acuzat de trafic de droguri.E vorba de un barbat de 39 de ani acuzat de efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a produce efecte psihoactive. Anchetatorii spun ca au dovezi ca anul trecut, in ianuarie si februarie, barbatul in cauza ar fi procurat, manipulat si distribuit substante de prizat, susceptibile de a produce efecte psihoactive, catre consumatori din judetul Cluj. De asemenea, ... citește toată știrea