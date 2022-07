Clujean, enervat la culme de trotinetisti: "Poate data viitoare pupati capota, puneti mana pe legislatie"

Problema trotinetelor in traficul clujean, care pot fi inchiriate foarte usor si circula nestingherite prin tot orasul, devine tot mai mare. Soferii sunt indignati tot mai des de faptul ca trotinestii se arunca practic in fata masinii si nu cunosc regulile de circulatie rutiera. Desi Codul Rutier are zeci de articole care reglementeaza circulatia cu trotineta electrica, cei mai multi nu le cunosc si, drept consecinta, aplica propriile legi atunci cand sunt in trafic.Intr-un final, siguranta in ... citeste toata stirea