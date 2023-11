Un clujean a ajuns la capatul puterilor cu cei care vand diferite obiecte pe trotuare in Piata Marasti.Acesta spune ca vanatorii au devenit extrem de agasanti, oprind oamenii la intrarea in orice magazin din zona, in incercarea de a-i convinge sa cumpere ceva. Barbatul spune ca autoritatile nu intervin, in ciuda faptului ca sunt prezente in zona.,,Buna ziua.Tot mai multi cetateni suntem deranjati si satui de persoanele dubioase care ocupa spatiul din fata Pietei ... citeste toata stirea