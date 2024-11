Clujean gasit fara viata in apartament! Pompierii au fost nevoiti sa sparga usa de la balcon pentru intra/Nu raspundea la telefon de cateva zile

Un barbat a fost gasit fara suflare intr-un apartament de pe strada Libertatii din Turda.In jurul orei 11, pompierii s-au indreptat spre blocul in care locuia clujeanul de 90 de ani, in conditiile in care acesta nu le mai raspunsese rudelor de cateva zile.Acestia au fost nevoiti sa sparga usa de la balcon de la etajul 1, pentru a intra in apartament, unde, din pacate, au gasit trupul neinsufletit al barbatului.,,Un barbat in varsta de aproximativ 90 de ani nu ... citește toată știrea