Clujean implicat intr-un accident mortal pe traseul Zalau - Cluj-Napoca. O masina a intrat in autoutilitara condusa de clujean

O persoana a murit, iar alta a fost grav ranita, marti, 16 august, in urma unui accident de circulatie ce a avut loc pe DN 1F, intre localitatile Zalau si Ciumarna, pe traseul Zalau - Cluj-Napoca.Accidentul a avut loc la ora 10:25, in zona Meses. Potrivit IPJ Salaj, din primele verificari efectuate de politisti a reiesit ca, un autoturism condus de un tanar, de 24 de ani, din judetul Bihor, pe Drumul National 1F, din directia Zalau catre Cluj-Napoca, a intrat in coliziune cu o autoutilitara, ... citeste toata stirea