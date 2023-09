In ultimii ani Somesul clujenilor a devenit o uriasa groapa de gunoi! Cat de mare e dezastrul ecologic se vazuse abia cand nivelul apei a scazut, in iunie 2022. In viitor, Somesul ar trebui sa devina o oaza de verdeata, in care clujenii vor putea chiar sa se imbaieze. Acum insa, situatia e alta. Clujenii isi amintesc cu nostalgie de vremurile cand locuitorii municipiului puteau chiar sa bea direct din el, apele Romaniei insa nu sunt la fel de curate ca cele din Elvetia.Activistii civici mai au ... citeste toata stirea