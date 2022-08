Clujean inecat in Somes langa Sala Polivalenta, readus la viata de SMURD - VIDEO

Pompierii si cei de la SMURD Cluj au reusit sa salveze un barbat inecat in Somes, vis-a-vis de Sala Polivalenta.Pompierii din cadrul Detasamentelor 1 si 2 Cluj Napoca au intervenit in aceasta seara pentru a scoate un barbat cazut in apele raului Somesul Mic, in apropierea strazii Splaiul Independentei.La fata locului au fost dislocate doua autospeciale, o barca, precum si doua echipaje SMURD si SAJ. In momentul sosirii salvatorilor la locul solicitarii barbatul fusese luat de ape si purtat la ... citeste toata stirea