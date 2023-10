Un clujean a reclamat marcarea a sute de arbori pentru a fi taiati in padurea de deasupra rezervatiei si a bazei sportive Viitorul Manastur, de pe strada Clabucet."Din cate cunosc este proprietate publica, dar se pare ca incet daca nu e pazita, dupa ce isi fac drum poate sa gandesc sa rada totul in jur. Mafia lemnului lucreaza, nu se gandesc la viitorul nepotilor sa vada si ei padure in jurul Clujului. Parerea mea e ca trebuia lasata neatinsa de drujbele ajutoarelor de padurari si brigadier de ... citeste toata stirea