Clujean inselat cu 40.000 de euro cand voia sa vanda criptomonede intr-un bar

Un clujean a fost inselat intr-un bar, in momentul in care voia sa vanda criptomonede unui tanar de 26 de ani din Bucuresti.Barbatul de 37 de ani din Cluj-Napoca a postat un anunt in mediul online ca vinde monede virtuale. In 14 ianuarie, acesta s-a intalnit intr-un bar cu un tanar de 26 de ani din Bucuresti. "In cadrul intalnirii, tanarul de 26 de ani s-ar fi inteles cu persoana vatamata sa achizitioneze de la aceasta doua cryptomonede intr-un portofel virtual, urmand, conform intelegerii ... citeste toata stirea