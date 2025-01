Clujean, la capatul rabdarii din cauza catelului ,,terorist" al vecinului. Animalul face stricaciuni pe banda rulanta: ,,Sapa multiple gropi pe sub gard"

Un clujean care locuieste in Iris reclama ca a ajuns sa nu mai aiba liniste din cauza catelului vecinului.Barbatul sustine ca animalul este lasat toata ziua sa hoinareasca pe strada, proprietarul fiind cel care il lasa liber. Mai mult, clujeanul mentioneaza ca, de multe ori, s-a trezit cu animalul in curte, dupa ce a acesta a sapat pe sub gard pentru a intra pe proprietatea lui. De asemenea, catelul ar fi reusit si sa rupa gardul pur si simplu.De asemenea, barbatul povesteste si ca animalul ... citește toată știrea