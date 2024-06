Clujean: "Masinile sa nu mai tranziteze Hoia/Toata empatia pentru oamenii de pe Uliului, dar Primaria nu trebuia sa dea autorizatii in zona"

Activistii civici clujeni semnaleaza din nou interventia autoritatilor locale in padurea Hoia. Dupa surparea drumului de pe strada Uliului, un drum de acces a fost largit si pietruit chiar in padure.Asta desi, Emil Boc anunta in programul electoral ca Padurea Hoia e arie naturala."Primarul Emil Boc a anuntat in programul electoral ca Padurea Hoia e arie naturala. Asa arata un drum de arie naturala... Toata empatia pentru oamenii de pe Uliului carora li s-a surpat drumul, dar primaria nu ... citește toată știrea