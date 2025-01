Clujean, nemultumit de situatia statiilor de incarcare a masinilor electrice din Cluj: "Aproximativ jumatate dintre acestea nu merg in mod sistematic"

Un clujean este revoltat pentru faptul ca jumatate dintre statiile de incarcare a masinilor electrice nu functioneaza in cartierele din Cluj-Napoca, el precizand ca este nevoie ca firma care le administreaza sa faca rapid ceva in privinta asta.Mai mult, el a mentionat faptul ca Primaria Cluj-Napoca ar trebui sa-si respecte promisiunile facute, in special ca se lauda ca este un oras "smart" si de "cinci stele.""Nu-i asa ca ar fi bine sa se respecte promisiunile de a amplasa statii de ... citește toată știrea