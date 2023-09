Un clujean a reclamat la politie ca i-a fost furata barca de pe lacul Tarnita, iar politistii au depistat faptasul.La data de 28 septembrie a.c. politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Huedin, in baza activitatilor si a informatiilor de interes operativ, au identificat, in comuna Marisel, o barca de agrement in valoare de peste 6.000 de lei, care ar fi fost sustrasa in perioada 12 - 15.07.2020 de pe malul lacului de ... citeste toata stirea