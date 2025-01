Clujean prins in flagrant in timp ce incerca sa "scape" de o cantitate impresionanta de moloz si caramizi. L-a costat mai scump decat o masina de gunoi

Clujean, prins in flagrant in timp ce incerca sa "scape" de o cantitate impresionanta de moloz si caramizi. L-a costat mai scump decat o masina de gunoiPolitia Locala Cluj-Napoca a depistat, in aceasta saptamana, un caz de depozitare ilegala de deseuri intr-o zona rezidentiala din oras. In timp ce patrulau pe strada Sitarilor, politistii locali au surprins in flagrant un barbat care descarca ilegal deseuri provenite din activitati de constructie - moloz si caramizi - din autovehiculul sau. ... citește toată știrea