Clujean, prins la volanul camionului rupt de beat pe strazile din Abrud, judetul Alba!

Un clujean, in varsta de 56 de ani, a fost surprins de catre organele de politie in timp ce se afla la volanul camionului pe strada Republicii din Abdrud, judetul Alba.La data de 14 iunie 2024, politistii rutieri din Abrud au depistat un barbat de 56 de ani, din municipiul Turda, judetul Cluj, in timp ce conducea un camion, pe strada Republicii din Abrud, fiind sub influenta bauturilor ... citește toată știrea