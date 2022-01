Clujean prins rupt de beat ziua in amiaza mare, retinut 24 de ore, are dosar penal

Politistii au retinut pentru o perioada de 24 de ore un clujean prins rupt de beat ziua in amiaza mare.Barbatul a fost oprit in trafic de catre politisti ieri in jurul orei 13.10, in timp ce se deplasa pe strada Plaiuri, din Cluj-Napoca. Testat cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat o concentratie de 1,14 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital in vederea prelevarii de mostre biologice. Aceasta inseamna de ... citeste toata stirea