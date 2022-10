Clujean recidivist condamnat la inchisoare cu executare, doi ani, a refuzat prelevarea mostrelor biologice la spital, dupa ce a fost suprins la volan sub influenta alcoolului

Un clujean, recidivist postexecutoriu, a fost condamnat la inchisoare cu executare, doi ani, pentru ca a refuzat prelevarea mostrelor biologice la spital, dupa ce a fost suprins la volan sub influenta alcoolului.Inculpatul a fost trimis in judecata in aprilie 2022 pentru infractiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice, dupa ce in 17 septembrie anul trecut, in jurul miezului noptii, a condus o masina marca BMW prin comuna Viisoara. Surprins de o patrula de politie ... citeste toata stirea