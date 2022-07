Clujean retinut de politisti si arestat pentru santaj si tulburarea linistii publice

Un barbat in varsta de 33 de ani, din Cluj, a fost retinut de politisti si ulterior arestat, pentru 30 de zile, pentru santaj si tulburarea linistii publice.Acesta este cercetat pentru infractiunile de santaj - trei acte materiale - si tulburarea ordinii si linistii publice. "Din cercetarile efectuate de politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii, a reiesit faptul ca, in perioada februarie-iunie anul curent, acesta ar fi savarsit 3 acte de amenintare asupra unui barbat in ... citeste toata stirea