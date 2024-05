Clujean retinut ieri dupa ce a fost prins la volan desi avea dreptul de a conduce suspendat

Un barbat din Cluj a fost retinut ieri dupa ce a fost prins la volan desi avea dreptul de a conduce suspendat.Astfel, ieri politistii au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 30 de ani, dupa ce a fost depistat conducand un autovehicul avand dreptul de a conduce suspendat. Aceasta, dupa ce in ziua respectiva in jurul orei 7.40 politistii din cadrul Sectiei 1 Politiei Cluj-Napoca si cei ai Sectiei 3 Politie Rurala Baciu l-au depistat in trafic in timp ce conducea ... citește toată știrea