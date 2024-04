Clujean sef de editura condamnat la sapte ani de inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala vineri, ar fi bagat in evidentele contabile ale editurii pe care o conducea peste sapte sute de facturi false, eludand taxe de 1,2 milioane de lei - in urma c

Un clujean care a condus o editura cunoscuta a fost condamnat la sapte ani de inchisoare pentru evaziune fiscala vineri de Tribunalul Cluj dupa ce ar fi bagat in evidentele contabile ale editurii pe care o conducea peste sapte sute de facturi false, eludand taxe de 1,2 milioane de lei - in urma cu zece ani.Inculpatul e un clujean de 61 de ani trimis in judecata pentru evaziune fiscala dupa ce in perioada martie 2013 - mai 2016, in calitate de administrator al unei edituri, in scopul ... citește toată știrea