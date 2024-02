Clujean socat cate Tesle sunt in oras: Sunt bani multi in Cluj / Cineva are peste 1000 (o mie) de clienti cu conturi ce depasesc 100k euro

Clujul este orasul contrastelor! Unii oamenii se plang ca traiesc greu in acest oras, daca nu chiar de pe o zi pe alta, in timp ce pe strazi defileaza masini Tesla, de la 35.000 de euro in sus."Am fost la un moment dat cu sotia la spital si pe drum am numarat vreo 10 Tesle. Alta data duceam copilul la gradinita si pe langa noi au trecut la un interval de 2 minute vreo doua Tesle.Alta data eram la Lidl, parcasem si ma apropiam de intrare, pe trotuarul dintre cladire si parcare vad ca nu incap ... citește toată știrea