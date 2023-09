Festivalurile Clujului s-au inmultit ca ciupercile si deja se fac cate doua editii pe an, asa cum se intampla acum la Jazz in the Park. A fost o editie la inceput de vara si acum urmeaza a doua, de toamna.Preturile sperie lumea deja. O bere la acest festival fara mari nume invitate a ajuns sa coste 17 lei, extrem de mult pentru bugetul tot mai redus al oamenilor. "Festivalurile ar trebui sa fie locuri unde sa mergi sa te bucuri, nu sa te uiti la buzunar. Deja ai nevoie de credit bancar de ... citeste toata stirea