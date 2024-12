Clujean socat dupa ce a platit o avere pe parcarea de la Parcul sportiv al UBB Cluj: "E mai scump ca in Milano" FOTO

Un clujean a platit 60 de lei pentru trei ore de parcare in zona UBB: mai scump decat in centrul Clujului, unde ar fi platit in Piata Unirii 32 de lei pe trei ore, dar si chiar decat in MilanoUn sofer din Cluj-Napoca a fost socat sa constate ca, dupa trei ore de parcare in zona Parcului Sportiv "Iuliu Hatieganu", a fost nevoit sa achite 60 de lei. Tariful este aproape dublu fata de cel practicat in Parkingul din Piata Unirii, unde aceeasi durata de stationare ar fi costat 32 de lei. Situatia a ... citește toată știrea