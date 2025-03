Clujean socat si dezamagit de ce a gasit in "bucket-ul" de la KFC: "Pentru asta nu aveau nevoie de o galeata" FOTO

Un cititor Stiri de Cluj a avut parte de o experienta neplacuta dupa ce si-a comandat un "bucket" de la un restaurant KFC din oras. Atragator in imaginea de prezentare, produsul parea o galeata plina ochi cu pui prajit, dand impresia unei mese copioase.Spre surpriza sa, insa, galeata primita in realitate parea aproape goala, desi continea exact ceea ce era specificat in comanda - sase bucati de carne de pui.Clientul, care a platit 68 de lei pentru acest produs, a declarat ca a fost dezamagit ... citește toată știrea