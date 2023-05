Un tanar de 21 de ani a fost atacat in noaptea de 3 mai, in jurul orei 3.00, pe strada Memorandumului de trei persoane, un adult si doi minori.In 18 mai, magistratii Judecatoriei Cluj-Napoca au dispus masura arestarii preventive, pentru o perioada de 30 de zile, a barbatului in varsta de 35 de ani si masura controlului judiciar, pentru o perioada de 60 de zile, fata de doi minori cu varste de 14, respectiv 16 ani, in urma investigatiilor efectuate de politisti, in cadrul unui dosar penal ce ... citeste toata stirea