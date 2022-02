Clujean tepuit de o "fata serioasa", care i-a scris la intamplare: "Mi-a murit bunica, nu ma ajuti cu 200 de lei" / Cum s-a razbunat - FOTO

Un turdean a ajutat o tanara care i-a scris la intamplare pe Facebook si i-a cerut 200 de lei, pentru ca este blocata in Aeroport si nu are cine sa o ajute."Aveti mare grija la ea!! Tepara, escroaca!! La ora 5 dimineata, imi trimite mesaj daca pot sa o ajut cu suma de 200 lei deoarece este in aeroport si trebuie sa ajunga in tara pentru inmormantarea bunicii ei,ea ramanand fara bani. I-am trimis 240 lei, ultimii mei bani, promitand ca ii va transfera inapoi de indata ce ajunge in tara, apoi a ... citeste toata stirea