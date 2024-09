Clujean trimis in judecata pentru proxenetism, a castigat "sume consistente de bani din aceasta activitate"

Un clujean a fost trimis in judecata pentru proxenetism, a castigat "sume consistente de bani din aceasta activitate" dupa cum au constatat procurorii.Mai exact inculpatul, trimis in judecata in urma cu trei zile la Judecatoria Turda, ar fi obtinut din proxenetism aproape 20.000 de lei, adica aproximativ patru mii de euro, dar si alimente si bijuterii.Prin rechizitoriul intocmit de procurori, si datat 18 iulie, s-a dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a inculpatului sub ... citește toată știrea