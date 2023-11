Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infractionala a unui barbat banuit de pornografie infantila, in forma continuata."Din cercetari a reiesit ca, in perioada aprilie - noiembrie 2023, in mod repetat si in baza unei rezolutii infractionale unice, barbatul, folosind un sistem informatic conectat la internet, ar fi procurat, detinut, stocat, distribuit si pus la dispozitie, in ... citeste toata stirea