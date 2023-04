Disparuta in data de 23 februarie, o femeie din Cluj-Napoca a fost gasita dupa 50 de zile, insa nu de autoritatile romane, ci de investigatori din Olanda angajati de fiul ei sa o caute.Amintim ca femeia in varsta de 51 de ani, a cazut in Somes in dimineata zilei de joi, 23 februarie. Pompierii au intervenit, insa misiunea a fost dificila, intrucat apa avea o viteza foarte mare, vizibilitatea fiind redusa.Familia a anuntat autoritatile, iar politistii au deschis o ancheta, fiind efectuate ... citeste toata stirea