Clujeanca cu sufletul de aur, despre adevarata bogatie a unui parinte: "Cand auzi "mami, unde esti?" atunci te simti cu adevarat bogat"

Rocsana Contras, clujeanca cu inima de aur, cunoscuta pentru activitatile sale de voluntariat in Cluj si toata Apuseni, a transmis un mesaj emotionant, cu ocazia zilei de nastere a fiicei sale.Ea a afirmat ca atunci cand esti mama nu exista zile libere in calendar, si chiar daca are sute de copii prin satele din Cluj, cand se trage cortina ramane doar un singur copil: al ei."Azi e ziua Zanei. 19 ani plini de ea! 19 ani de munca si efort monumental. 19 ani de sacrificiu fara repaos, fara zi ... citește toată știrea