O clujeanca este data disparuta, dupa ce a plecat de acasa in cursul zilei de marti, 18 aprilie. Femeia trebuia sa revina la domiciliul din Cluj, din Apahida."La data de 19 aprilie a.c, in jurul orei 21.00, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca la data de 18 aprilie a.c., in jurul orei 07.30, numita SABAU RODICA, in varsta de 68 de ani, din Cluj-Napoca, a plecat voluntar de pe raza comunei Apahida, cu intentia de a reveni la ... citeste toata stirea