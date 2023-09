O clujeanca de pe strada Motilor se plange de calitatea lucrarilor la trotuarele din fata casei unde locuieste. De cand s-au pus noile trotuare, apa ii intra direct in casa."Mai sunt cetateni de aici care sunt afectati de lucrarile de cacao facute recent in centru? Eu am un apartament intr-o casa langa Platinia si, in ultimele saptamani, e a 4-a oara dupa ploile puternice cand imi intra apa direct in casa, dupa "executia" noilor trotuare...Deci, dupa ce ca spatiile publice sunt realizate in ... citeste toata stirea