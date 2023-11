Influencerita clujeana Ioana Grama a aplecat in Laponia alaturi de fiica ei, Ayana. Locatia in care s-au cazat este una superba, iar privelistea te lasa fara cuvinte. Vedeta a optat pentru mai multe activitati si le-a aratat fanilor sai cele mai splendide locatii, cazarea uimitoare, precum si aurora boreala pe care a reusit sa o vada. Preturile pentru un asemenea sejur nu sunt insa pentru buzunarul oricui.Multi romani se pregatesc sa mearga de Craciun in Laponia, iar unii si-au luat bilete ... citeste toata stirea