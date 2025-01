Clujeanca, jefuita de un livrator! Femeia sustine ca ramas fara jumatate din comanda: "Nu este prima data"

O cititoare Stiri de Cluj a semnalat o situatie neplacuta in legatura cu o comanda facuta prin intermediul aplicatiei Glovo. Potrivit mesajului transmis, curierul care a livrat comanda ar fi furat jumatate din produsele comandate.Incidentul a avut loc pe data de 2 ianuarie, in jurul pranzului, cand clujeanca a plasat o comanda de la McDonald's Iulius Mall, in valoare de 150 de lei. La livrare, a primit doar produse in valoare de aproximativ 70 de lei."Am fost jefuita de curierul Glovo, ... citește toată știrea