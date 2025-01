Clujeanca, la un pas de tragedie dupa ce o bucata de caramida s-a desprins de pe o cladire din centrul Clujului: ,,A cazut de pe o cladire, in fata mea''

O clujeanca a trait prin clipe de groaza in timp ce se plimba prin centrul Clujului. Clujeanca spune ca mergea linistita pe trotuar inspre Piata Mihai Viteazu, moment in care o bucata din fatada cladirii s-a desprins si a cazut chiar in fata ei, la mai putin de un metru.Femeia a alertat autoritatile, mentionand ca expertii ar trebui sa faca verificari la cladire inainte ca vreo ... citește toată știrea