Clujeanca Maria Marica a castigat finala de vioara a Concursului International George Enescu

Romanca Maria Marica a fost desemnata castigatoarea sectiunii "vioara" dupa finala care a avut loc aseara la Ateneul Roman.Tanara a interpretat Concertul in re major pentru vioara si orchestra op. 77 de Johannes Brahms, convingand juriul ca merita locul I.Este pentru a doua oara la rand cand finala de vioara este castigata de un roman, dupa Valentin Serban in 2021.Maria Marica este din Cluj, studiaza vioara de la varsta de sapte ani si este in prezent indrumata de David Grimal la ... citeste toata stirea