Clujeanca premiata in Danemarca, la o importanta competitie din domeniul IT. E talentul anului - FOTO

O clujeanca a fost desemnata "talentul anului" la i competitie IT organizata la finalul lui decembrie 2022, in Danemarca.Andreea Nicoleta Stefan are 28 de ani si este absolventa a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca.Andreea Nicoleta Stefan este, incepand din ultimele zile ale lui 2022, talentul anului in IT, la categoria dezvoltare, in Copenhaga. Ea a a plecat in strainatate cu o licenta in IT de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, la un program de masterat in IT pentru care a primit ... citeste toata stirea