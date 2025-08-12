Editeaza

Clujeanca revoltata reclama medicul de garda: "Mama mea, cu infectie majora in organism, a fost tratata cu indiferenta. Viata pacientei e pusa in pericol"

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 12 August 2025, ora 02:01
Clujeanca revoltata acuza medicul de garda de tratament superficial si indiferenta fata de starea mamei sale: "Mama mea, cu o infectie majora in organism, a fost tratata cu indiferenta. O astfel de abordare poate pune in pericol sanatatea si viata pacientei"
O tanara din Cluj a transmis in aceasta seara o plangere la conducerea Spitalului de Urgenta Dej si la Directia de Sanatate Publica (DSP) Cluj, acuzand medicul de garda de indiferenta in tratarea mamei sale. Potrivit femeii, mama ei ...citește toată știrea

