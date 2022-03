Clujeanca Rocsana Contras, voluntar pentru refugiatii din Ucraina, se afla la vama Sighetu Marmatiei si a spus ca "rusii sunt la 15 km de granita cu Romania si trag in civili"."Eu vin si plec de vineri incoace, de cand m-am apucat de colecta impreuna cu ceilalti colegi.Acum am ajuns in Sighet (marti, ora 16:15) iar colaboratorii nostri de aici imi spun ca au primit acum telefoane de la celalalt ... citeste toata stirea